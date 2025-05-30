Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбито 27 дронов

В период с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 15 дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области, 12 — над Курской.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об одном раненом после атаки украинских дронов ночью и двух — утром 30 мая. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предоставлял предварительные данные об одном пострадавшем от ночного удара БПЛА.

Вчера утром военное ведомство сообщало об уничтожении 48 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе 35 над регионами Черноземья.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова