Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбито 35 дронов

В период с 20:00 28 мая и до утра 29-го дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил в Минобороны России. В том числе 35 беспилотников ликвидировано над регионами Черноземья: 30 дронов над Белгородской областью, четыре — над Орловской, один — над Тамбовской. О последствиях на земле не сообащлось.

Сутками ранее военное ведомство сообщало об уничтожении 296 дронов ВСУ над регионами России. С 21:00 27 мая до 0:00 28 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе 19 над Белгородской областью, десять над Курской и восемь над Орловской.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова