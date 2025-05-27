МИД РФ: проект «Золотой купол» США подрывает стратегическую стабильность

Проект системы противоракетной обороны США «Золотой купол» предусматривает укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, американская система подрывает стратегическую стабильность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснила пресс-секретарь, в рамках «Золотого купола» власти США намерены «предать дополнительный импульс» развитию средств достартового поражения ракетных вооружений и их инфраструктуры. Она назвала такой подход «материальным выражением крайне опасной доктринальной установки США» на нанесение превентивных, «а по сути первых обезоруживающих ударов». «Это авантюрный подход, он представляет собой прямой подрыв основ стратегической стабильности»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возведении «Золотого купола» 28 января. Ожидается, что в программе примет участие Канада. Стоимость программы оценивается $175 млрд (из них $25 млрд первого транша уже в процессе одобрения в Конгрессе), ее «полная готовность» ожидается через три года», к концу срока господина Трампа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил «Ъ», что новая система США вызывает серьезную озабоченность. С критикой проекта также выступали Китай и КНДР.

Подробности — в материале «Ъ» «Золотой купол для Града на холме».