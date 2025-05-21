Трамп: Канада хочет присоединиться к американской системе ПРО «Золотой купол»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада хочет присоединиться к проекту американской системы ПРО «Золотой купол» (Golden Dome). Власти США и Канады позже обсудят этот вопрос.

Дональд Трамп добавил, что Канада хочет получить защиту, которую создаст эта система. «Как обычно, мы помогаем Канаде, делаем все возможное»,— сказал он на выступлении в Белом доме с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Дональд Трамп подписал указ о создании проекта «Золотой купол» 28 января. Космическая компания SpaceX оценила предварительную инженерную и проектную работу над комплексом в диапазоне от $6 млрд до $10 млрд.

Россия и КНР назвали американскую программу «глубоко дестабилизирующей». В заявлении сказано, что проект предполагает создание «ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО» для защиты США от любых ракетных угроз.

Подробнее о проекте «Золотой купол» — в материале «Ъ» «Небо в заказах».