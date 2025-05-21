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Коммерсантъ FM
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Китай назвал «Золотой купол» США милитаризацией космоса

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что новый американский проект противоракетной обороны «Золотой купол» нарушает принцип мирного использования космического пространства, закрепленный в Договоре о космосе 1967 года.

Как отметила Мао Нин, «Золотой купол» — многоуровневая и ничем не ограниченная система обороны с расширенным использованием космических боевых средств, включая развертывание орбитальных систем перехвата, передает «РИА Новости».

По ее словам, проект носит «ярко выраженный наступательный характер», что увеличивает риск милитаризации космоса и возникновения гонки вооружений, а также ставит под угрозу международную систему безопасности и контроля над вооружениями.

Мао Нин призвала власти США отказаться от реализации проекта «Золотой купол» и поддерживать стратегическое доверие между крупными державами на основе реальных действий. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о выборе архитектуры системы «Золотой купол», ориентированной на защиту страны от дальних ракетных угроз, включая запуски из космоса. Стоимость проекта оценивается в $175 млрд.

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