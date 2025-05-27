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Коммерсантъ FM
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КНДР назвала угрозой для безопасности систему США «Золотой купол»

Институт по делам США при МИД КНДР назвал новую американскую систему ПРО «Золотой купол» угрозой для безопасности враждебных Вашингтону государств. В институте отметили, что эта система предназначена не для обороны, а для атаки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что система ПРО «Золотой купол» обойдется стране примерно в $175 млрд. По его словам, система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.

По данным Института по делам США, «Золотой купол» — это попытка милитаризации космоса Соединенными Штатами, которой можно противостоять только «симметричным наращиванием превосходных сил».

Дональд Трамп подписал указ о возведении такого «купола» 28 января, буквально через неделю после своего возвращения в Белый дом. В мае президент США поделился новыми подробностями об одном из своих самых амбициозных проектов в сфере обороны.

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