Главные новости за 24 мая. Кавказ
В Северной Осетии в начале 2025 года было зарегистрировано 355 компаний, деятельность которых связана с информационными технологиями. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 35%.
В Буденновском округе Ставрополья задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий.
Телефонные мошенники выманили у жителя Карачаево-Черкесии более 400 тысяч рублей.
В Ставрополе для выпускников 2025 года прозвучал «последний звонок» Торжественные линейки прошли во всех 47 муниципальных школах.
В Пятигорске ликвидировали крупный пожар на складе с капсулами пластика в промышленной зоне.