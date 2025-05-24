Главные новости за 24 мая. Кавказ

В Северной Осетии в начале 2025 года было зарегистрировано 355 компаний, деятельность которых связана с информационными технологиями. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 35%.

В Буденновском округе Ставрополья задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий.

Телефонные мошенники выманили у жителя Карачаево-Черкесии более 400 тысяч рублей.

В Ставрополе для выпускников 2025 года прозвучал «последний звонок» Торжественные линейки прошли во всех 47 муниципальных школах.

В Пятигорске ликвидировали крупный пожар на складе с капсулами пластика в промышленной зоне.