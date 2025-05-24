В Северной Осетии количество ИТ-компаний за три года выросло на 35%

На территории Северной Осетии в начале 2025 года было зарегистрировано 355 компаний, деятельность которых связана с информационными технологиями и направлена на разработку компьютерного программного обеспечения и другие сопутствующие услуги. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 35%, сообщили «Ъ-Кавказ» в комитете цифрового развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в едином реестре российского программного обеспечения Минцифры РФ зарегистрировано четыре программных продукта, разработчиками которых стали северо-осетинские компании.

Как сообщили в комитете, наиболее развивающимися направлениями ИТ-технологий в республике стали создание сайтов и мобильных приложений; разработка, проектирование, интеграция, тестирование и внедрение масштабируемых и высокопроизводительных цифровых продуктов и сервисов.

Самые перспективные для инвестирования направления — внедрение инструментов ИИ в сфере транспорта, здравоохранения и образования; промышленное производство элементной базы; а также совершенствование систем кибербезопасности.

Андрей Пугачев