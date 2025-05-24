В Ставрополе «последний звонок» прозвучал в 47 муниципальных школах

В ставропольских школах для выпускников 2025 года прозвучал «последний звонок» Торжественные линейки прошли во всех 47 муниципальных школах, включая новую открывшуюся в этом году школу № 47 на улице Чапаева и № 54 на проспекте Российском, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

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«Последний звонок» прозвучал для 2 816 выпускников 11 классов. Кроме этого, линейки прошли для 5 733 учащихся 9 классов и 5 978 первоклассников. Всего в 2024-25 учебном году в школах краевой столицы занимались 59 376 детей, отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

В Кабардино-Балкарии в этом году «последний звонок» прозвенел для 11282 девятиклассников и 5087 одиннадцатиклассников. В торжественных линейках приняли участие более 16 тыс. выпускников в КБР.

Андрей Пугачев