В Буденновском округе задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий

Жительница села Архангельского обратилась в дежурную часть Отдела МВД России «Буденновский» с заявлением о краже у нее ювелирных изделий. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 52-летний бывший сожитель потерпевшей, сообщает пресс-служба ГУ управления МВД России по Ставрополью.

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Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Он рассказал, что знал о месте хранения украшений и воспользовался отсутствием хозяйки, чтобы проникнуть в дом и похитить золотые изделия. Ущерб составил более 50 тыс. рублей.

Похищенные украшения были сданы в ломбард, а вырученные средства мужчина потратил по своему усмотрению. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Андрей Николаев