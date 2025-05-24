В Пятигорске ликвидирован крупный пожар в промзоне

В Пятигорске ликвидировали крупный пожар на складе с капсулами пластика в промышленной зоне. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. К ликвидации пожара были привлечены 50 человек и 13 единиц техники.

Пожар на складе вторичной переработки в промзоне случился накануне, 23 мая. Как ранее в своем Телеграм-канале сообщал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов, информация о происшествии поступила на пульт ЕДДС в 15.00.

Андрей Николаев