Телефонные мошенники выманили у жителя КЧР более 400 тысяч рублей
В дежурную часть МО МВД России «Карачаевский» обратился с заявлением 51-летний житель аула Эльбурган. По данным пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии, на телефон мужчины поступило рекламное сообщение с предложением инвестиций, обещавших 75 тыс. рублей и 10 акций энергетической компании в подарок за регистрацию.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
После регистрации в приложении мужчина начал совершать торговые операции и смог вывести 3 тыс. руб. Затем ему предложили вложить 500 тыс. руб. для получения дохода в 5 млн руб. Доверившись обещаниям, он перевел на неизвестный счет 460 тыс. руб. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).