Телефонные мошенники выманили у жителя КЧР более 400 тысяч рублей

В дежурную часть МО МВД России «Карачаевский» обратился с заявлением 51-летний житель аула Эльбурган. По данным пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии, на телефон мужчины поступило рекламное сообщение с предложением инвестиций, обещавших 75 тыс. рублей и 10 акций энергетической компании в подарок за регистрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После регистрации в приложении мужчина начал совершать торговые операции и смог вывести 3 тыс. руб. Затем ему предложили вложить 500 тыс. руб. для получения дохода в 5 млн руб. Доверившись обещаниям, он перевел на неизвестный счет 460 тыс. руб. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Андрей Николаев