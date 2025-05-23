Главные новости за 23 мая. Сочи

Холодная и нестабильная погода в мае 2025 года может негативно повлиять на урожайность чайных плантаций в Сочи. Производители признают, что ночные температуры в регионе не соответствуют агротехническим требованиям для роста чайного листа, что может повлиять на объем продукции.

Таможенники совместно с ФСБ задержали на границе в Сочи автомобиль Mercedes-Benz GL из Абхазии с 1,5 тыс. пачек контрабандных сигарет из Германии стоимостью около 300 тыс. руб., спрятанных в специальных тайниках.

Транспортные компании Сочи завершают подготовку к курортному сезону. В этом летнем периоде общественный транспорт планирует обслужить не менее 20 млн пассажиров, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краснодарского следственного управления Андрею Маслову подготовить повторный отчет о расследовании дела по незаконной застройке объекта культурного наследия в Сочи.

Орнитологический парк в Имеретинской низменности за 11 лет восстановил популяцию птиц в Сочи до 230 видов, вернув курорту большую часть биоразнообразия, утраченного при строительстве олимпийских объектов.

С начала 2025 года компании по аренде электросамокатов в Сочи оформили 5,5 тыс. штрафов и заблокировали 1,8 тыс. аккаунтов нарушителей, треть из которых — подростки.