Таможенники задержали Mercedes с контрабандными сигаретами на границе в Сочи

Таможенники совместно с ФСБ задержали на границе в Сочи автомобиль Mercedes-Benz GL из Абхазии с 1,5 тыс. пачек контрабандных сигарет из Германии стоимостью около 300 тыс. руб., спрятанных в специальных тайниках. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

По информации ФСБ, на границе был остановлен автомобиль Mercedes-Benz GL, прибывший из Абхазии. В ходе досмотра сотрудники правоохранительных органов нашли скрытые товары.

В различных местах автомобиля — под капотом, под и за сиденьями, в нишах задних колес и под обшивкой — были обнаружены блоки с иностранными сигаретами.

Контрабандисты пытались провезти 1,5 тыс. пачек (30,6 тыс. штук) сигарет марки Chapman немецкого производства. Доступ к табачной продукции был возможен только после вскрытия тайников. Сигареты перевозились без российских акцизных марок и обязательной маркировки.

По информации пресс-службы Краснодарской таможни, сигареты и автомобиль, использованный для перевозки, изъяты. Экспертиза оценила стоимость всей партии примерно в 300 тыс. руб., что расценивается как крупный размер. В связи с этим возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Мария Удовик