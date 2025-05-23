В Сочи вернули биоразнообразие после строительства олимпийских объектов

Орнитологический парк в Имеретинской низменности за 11 лет восстановил популяцию птиц в Сочи до 230 видов, вернув курорту большую часть биоразнообразия, утраченного при строительстве олимпийских объектов. Об этом сообщает пресс-служба дирекции природных парков Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция природных парков Краснодарского края Фото: Дирекция природных парков Краснодарского края

Имеретинская низменность славится своими водно-болотными угодьями, включая единственный сохранившийся в России участок колхидских болот. Эти территории служат домом для множества птиц, как местных, так и зимующих. Кроме того, они являются важной остановкой для мигрирующих пернатых.

К 2008 году на этой территории было зафиксировано более 240 видов птиц, из которых 26 находились под государственной охраной как редкие и исчезающие. Однако после изменений ландшафта Сочи в преддверии зимних Олимпийских игр 2014 года и создания транспортной инфраструктуры число уникальных видов сократилось до 140.

За 15 лет работы природного парка удалось восстановить ситуацию. Сейчас орнитофауна курорта насчитывает 230 видов. В заповеднике особое внимание уделяется редким птицам, занесенным в Красную книгу Кубани, таким как кудрявый пеликан, каравайка, ходулочник и красноголовый королек.

Дирекция отметила, что достижения орнитологического парка в Имеретинской низменности являются примером возможности остановить утрату биологического разнообразия на планете.

Международный день биологического разнообразия был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1995 году для привлечения внимания к проблеме исчезновения некоторых видов растений и животных.

Мария Удовик