С начала года в Сочи заблокировали 1,8 тысячи аккаунтов пользователей СИМ

С начала 2025 года компании по аренде электросамокатов в Сочи оформили 5,5 тыс. штрафов и заблокировали 1,8 тыс. аккаунтов нарушителей, треть из которых — подростки. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи регулярно проводятся проверки соблюдения правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). По действующим нормам, управлять электросамокатами запрещено лицам младше 14 лет.

В Сочи созданы 37 зон с полным запретом и 47 — с ограничением скорости для СИМ. Эти зоны включают пешеходные участки, парки и набережные во всех районах города. Арендующие компании внесли изменения в свои системы, что позволяет блокировать движение электросамокатов в этих зонах.

Кроме того, в городе проводятся бесплатные уроки вождения электросамокатов с участием компаний-арендодателей. Программа включает теорию и практику, где участникам объясняются устройство самоката и правила безопасного передвижения. Занятия проходят на открытых площадках.

Летом к проверкам нарушений присоединятся сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Мария Удовик