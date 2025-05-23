Бастрыкин требует повторный доклад по застройке исторического памятника в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краснодарского следственного управления Андрею Маслову подготовить повторный отчет о расследовании дела по незаконной застройке объекта культурного наследия в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Инициативу господина Бастрыкина вызвало обращение жительницы Сочи в приемную СК через социальную сеть ВКонтакте. Сочинка выразила недовольство тем, как продвигается расследование по делу о незаконной застройке санатория имени Кирова, где во время Великой Отечественной войны находились военные госпитали.

По словам заявительницы, в 2022 году местные власти выдали разрешение на строительство многоэтажных гостиниц на территории исторического памятника в курортной зоне. Работы ведутся с нарушениями, что приводит к трещинам в конструкциях. Жители соседних домов выражают опасения по поводу возможного обрушения новостроек и повреждения своего имущества.

Несмотря на общественный интерес и внимание СМИ, ответственность за происходящее пока не возложена на кого-либо, а работы продолжаются. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю уже занимается этим уголовным делом, по которому господин Бастрыкин ранее запрашивал информацию.

Новый запрос находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

Мария Удовик