Бастрыкин требует повторный доклад по застройке исторического памятника в Сочи
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краснодарского следственного управления Андрею Маслову подготовить повторный отчет о расследовании дела по незаконной застройке объекта культурного наследия в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Инициативу господина Бастрыкина вызвало обращение жительницы Сочи в приемную СК через социальную сеть ВКонтакте. Сочинка выразила недовольство тем, как продвигается расследование по делу о незаконной застройке санатория имени Кирова, где во время Великой Отечественной войны находились военные госпитали.
По словам заявительницы, в 2022 году местные власти выдали разрешение на строительство многоэтажных гостиниц на территории исторического памятника в курортной зоне. Работы ведутся с нарушениями, что приводит к трещинам в конструкциях. Жители соседних домов выражают опасения по поводу возможного обрушения новостроек и повреждения своего имущества.
Несмотря на общественный интерес и внимание СМИ, ответственность за происходящее пока не возложена на кого-либо, а работы продолжаются. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю уже занимается этим уголовным делом, по которому господин Бастрыкин ранее запрашивал информацию.
Новый запрос находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.