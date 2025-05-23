Транспортные предприятия Сочи готовятся принять 20 млн пассажиров летом

Транспортные компании Сочи завершают подготовку к курортному сезону. В этом летнем периоде общественный транспорт планирует обслужить не менее 20 млн пассажиров, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Для повышения эффективности работы перевозчиков сотрудники департамента регулярно осматривают подвижной состав и контролируют выпуск автобусов на линию, проверяя их техническое состояние и соответствие внешним требованиям. За три года на курорте обновили 225 автобусов и более половины муниципального парка составляют машины не старше трех лет, отметил директор департамента транспорта и городского хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов.

Маршрутная сеть Сочи насчитывает 126 направлений. Ежедневно на линии работают свыше 800 автобусов семи перевозчиков. Крупнейшим из них является МУП «Сочиавтотранс», обладающее парком более 400 единиц техники, что составляет половину всего автопарка города.

В 2024 году в Сочи в рамках федеральных и региональных программ, включая национальный проект «Безопасные качественные дороги», поступило 146 метановых автобусов и девять электробусов. Кроме того, частные перевозчики обновили еще 47 единиц техники.

Мария Удовик