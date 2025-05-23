ЕГЭ без глушилок в Татарстане и банкротство депутата Казгордумы

Во время проведения ЕГЭ в Татарстане не будут применять средства для глушения сигнала сотовой связи. В Минобрнауки республики отметили, что приняты все необходимые меры для проведения экзаменов в доброжелательной обстановке с соблюдением требований безопасности и контроля. Ранее заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил о возможном использовании 11,5 тыс. глушилок по всей России для предотвращения списывания с помощью электронных устройств.

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом депутата Казанской городской думы Максима Леонтьева, введя процедуру реализации его имущества до 10 ноября 2025 года. У депутата имеются долги перед «Ак Барс Банком» на сумму около 193 млн руб., при этом его представитель заявил об отсутствии у Леонтьева имущества и иных доходов, кроме работы в Казгордуме.

Татарстан располагает необходимой инфраструктурой для проведения зимних Игр БРИКС уже в этом сезоне, сообщили в Министерстве спорта республики. Полная программа мероприятий еще не разработана. Министр спорта РТ Владимир Леонов подчеркнул, что Татарстан вырос с точки зрения инфраструктуры для зимних видов спорта и готов выйти за рамки организации только летних соревнований.

В апреле 2025 года продажи новых легковых автомобилей в Татарстане упали на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив чуть более 4,4 тыс. машин. Несмотря на снижение объема продаж, доля республики на российском авторынке увеличилась на 0,1% до 4,4%. По данным «Автостата», негативная динамика наблюдалась во всех федеральных округах России.

В Университете Иннополис внедрили систему цифровых помощников для сборки беспилотников InnoVtol-3s, используемых для мониторинга пожаров, геодезии и транспортировки биоматериалов. По данным университета, система сокращает количество брака при сборке на 80% и ускоряет производство на 50%.

Ситуация с низким уровнем воды в Волге остается напряженной, но находится под контролем. После завершения специального попуска все водохранилища будут наполнены, что позволит пройти летний, осенний и зимний периоды. В Росводресурсах ранее объясняли низкий уровень воды аномально теплой зимой, которая способствовала быстрому таянию снежного покрова.

В Альметьевском районе введут временные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в дни массовых мероприятий. Запрет будет действовать 24 мая (День проведения Последних звонков), 1 июня (День защиты детей), 8 июня (Национальный праздник Сабантуй) и 28 июня (День молодежи и выпускной бал).

Анар Зейналов