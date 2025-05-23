В Иннополисе начали собирать беспилотники с помощью цифровых помощников

Беспилотники Университета Иннополис начали собирать при помощи цифровых помощников. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Цифровые помощники проецируют инструкции по сборке деталей на рабочий стол инженера. Система состоит из камеры, устанавливаемой над рабочим местом, и компьютерной программы. Для запуска помощника инженер авторизуется в системе, выбирает этап сборки и помещает деталь в зону детекции. После этого цифровой помощник автоматически запускает цифровую и голосовую инструкции. Если инженер совершает ошибку, то появляется звуковой сигнал.

Технологию применяют при сборке беспилотников InnoVtol-3s. Они используются для мониторинга пожаров, геодезии, перевозки биоматериалов. Как сообщили в пресс-службе Университета Иннополис, система с цифровым помощником сокращает число браков при сборке оборудования на 80% и ускоряет производство на 50%.

Руководитель Центра беспилотных авиационных систем университета Дмитрий Девитт считает, что данная технология поможет решить проблему нехватки квалифицированных кадров и ограниченности времени на подготовку специалистов.

Диана Соловьёва