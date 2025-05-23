Во время проведения ЕГЭ в Татарстане не планируется применять средства для заглушения сигнала сотовой связи. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глушилки сотовой связи во время ЕГЭ в Татарстане применять не будут

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глушилки сотовой связи во время ЕГЭ в Татарстане применять не будут

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В Татарстане приняты все меры, чтобы экзамены прошли в доброжелательной и спокойной обстановке. Также приняты меры безопасности и контроля. Глушилки мы не используем», — отметили в ведомстве.

Ранее заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил ТАСС, что для подавления сигнала сотовой связи во время ЕГЭ в России могут использовать 11,5 тыс. глушилок, чтобы школьники не смогли пользоваться телефонами или микронаушниками для списывания.

При этом решение об использовании глушилок в каждом регионе будут принимать самостоятельно.

Дарья Сайфиева