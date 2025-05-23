В апреле в Татарстане продажи легковых автомобилей упали на 24,7%

В Республике Татарстан в апреле 2025 года было продано более 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 24,7%. Об этом сообщает «Автостат».

При этом доля Татарстана на авторынке увеличилась на 0,1% до 4,4%.

По данным агентства, продажи легковых автомобилей в апреле этого года снизились во всех федеральных округах России. Так, в Приволжском федеральном округе (ПФО) было продано более 23,2 тыс. новых машин, что на 22,3% меньше, чем в апреле 2024 года, когда было продано почти 29,9 тыс. автомобилей. Наибольшее ухудшение показателей продаж было зафиксировано в Южном федеральном округе, где рынок сократился на 34% до 10,1 тыс. легковых машин.

Среди 10 крупных региональных авторынков самое большое снижение числа проданных автомобилей на 32% произошло в Москве. Продажи уменьшились с 24,6 тыс. до 16,7 тыс. новых машин.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2025 года в Татарстане продажи легковых автомобилей упали на 30%. Подробнее — в материале «Продажи покатились с горы».

Диана Соловьёва