Главные новости к утру 23 мая

Группа семи (G7) пригрозила, что ужесточит санкции против России, если Москва не согласится прекратить огонь на Украине. Группа намерена активизировать привлечение частного бизнеса к будущему восстановлению Украины.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 9 сбитых беспилотниках на пути к столице за ночь с 22 на 23 мая.

Рахман Халилов, собственник перевозчика нефтеналивных грузов Railgo, стал совладельцем компании, контролирующей Таганрогский зерновой терминал мощностью 1,2 млн тонн в год.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается поэтапно внедрить цифровой рубль в бюджетный процесс. С 1 октября планируется разрешить оплачивать цифровой валютой часть расходов федерального бюджета, которые согласует правительство и Банк России. С 1 января 2026 года цифровым рублем можно будет оплачивать любые расходы.

Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева доставили в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве. Ранее автомобиль господина Волобуева атаковал беспилотник ВСУ. В результате глава района получил минно-взрывную травму, а также перелом костей таза и руки.

В Забайкальский край для помощи в тушении лесных пожаров направили самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», способный вызывать искусственные осадки. До конца мая осадков в регионе не ожидается, а температура воздуха будет достигать +25-30 градусов. Также ситуация с возгораниями осложняется сильным ветром.