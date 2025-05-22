Главные новости за 22 мая. Ростов-на-Дону и область

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Ростовской области. Так, Ирина Петриченко займет должность в Ростовском областном суде. Назначение в Новочеркасский городской суд получила Светлана Гриненко. Третье назначение получила Нелли Королькова, ставшая судьей Арбитражного суда Ростовской области.

Для продвижения подходов, направленных на сохранение здоровья работников донских предприятий и организаций необходимо создание межведомственной рабочей группы по корпоративному здоровью. Об этом заявил начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Владимир Шин на общественном обсуждении «Сохранение кадрового потенциала региона: здоровье и продолжительность жизни», которое 21 мая организовал «Ъ-Ростов».

В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Каменском-Шахтинском. Об этом сообщил губернатор региона. Уточняется, что предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

В Ростовской области задержали бывшего инспектора отдела по вопросам миграции МО МВД России «Азовский». Правоохранителя подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили в УФСБ по региону.

В Ростове в отношении директора строительной фирмы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант заключил договоры на строительство частных домов на территории Ростовской области, но не выполнил свои обязательства. Сумму ущерба оценили в более 200 млн руб. Подозреваемого задержали, он заключен под стражу.

В Ростовской области из-за осолонения Таганрогского залива и периодических нагонных явлений, морская вода стала чаще попадать в водозаборы городов Ростовской области (Таганрога, Азова) и ДНР, По мнению ученых, соленая вода в ближайшее время может добраться и до ростовских потребителей.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области выявило нарушения в работе торговых сетей «Ашан» и «Лента». Нарушения касаются оборота пищевой продукции. Также деятельность ретейлеров противоречила ряду технических регламентов Таможенного союза.