В Ростовской области соленая вода из залива добралась до водозаборов городов

В Ростовской области из-за осолонения Таганрогского залива и периодических нагонных явлений, морская вода стала чаще попадать в водозаборы городов Ростовской области (Таганрога, Азова) и ДНР, сообщил 161.RU со ссылкой на в статье «Проникновение морских вод в дельту Дона в маловодный период» коллектива ученых ЮНЦ РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По мнению ученых, соленая вода в ближайшее время может добраться и до ростовских потребителей. Как указано в статье, осолоненная вода проникает в дельту Дона на глубину 30–35 км, что в разы выше, чем 100 лет назад. Увеличилось и число случаев проникновения осолоненных вод в водозаборы: за 2018–2019 годы их зафиксировали 29.

По мнению специалистов РАН реалистичных сценариев исправления ситуации нет. Необходимо изучать процессы чтобы прогнозировать их и минимизировать негативные последствия.

Наталья Белоштейн