В Ростове директора строительной фирмы подозревают в мошенничестве

В Ростове в отношении директора строительной фирмы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в Следкоме региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, фигурант заключил договоры на строительство частных домов на территории Ростовской области, но не выполнил свои обязательства. Сумму ущерба оценили в более 200 млн руб. Подозреваемого задержали, он заключен под стражу.

Следователи устанавливают причастность других сотрудников фирмы к совершению преступления.

Константин Соловьев