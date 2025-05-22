В Ростове предложили создать рабочую группу по корпоративному здоровью

Для продвижения подходов, направленных на сохранение здоровья работников донских предприятий и организаций необходимо создание межведомственной рабочей группы по корпоративному здоровью. Об этом заявил начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Владимир Шин на общественном обсуждении «Сохранение кадрового потенциала региона: здоровье и продолжительность жизни», которое 21 мая организовал «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко Фото: Андрей Бойко

Владимир Шин рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос внесения изменений в трехстороннее соглашение между правительством Дона, Областным объединением профсоюзов и региональным Союзом работодателей. В документе будут зафиксированы механизмы формирования идеологии здорового образа жизни (ЗОЖ). «Мы активно поддерживаем идею проведения профилактических мероприятий, например, таких как профосмотры и диспансеризация на рабочих местах, — уточнил Владимир Шин. — Сейчас есть сложности с тем, чтобы заставить работодателя отпустить сотрудника в поликлинику или дать ему положенный по закону один день на профилактические мероприятия, поскольку предприятия испытывают дефицит кадров. Да и медики не успевают выполнить за один день весь объем по диспансеризации».

Представитель минздрава добавил, что врачи готовы выезжать на предприятия, но не все из них согласны пускать медиков на свою территорию, чтобы не отвлекать работников от трудовых обязанностей, даже несмотря на то, что профилактические осмотры очень важны. Они позволяют не только выявлять неинфекционные хронические заболевания, требующие наблюдения и терапии, но и факторы риска, например, развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, онкологических заболеваний и пр. «А именно факторы риска должна учитывать работа в рамках корпоративных программ сохранения здоровья сотрудников. Иначе, не имея реальной основы, такие программы так и останутся документами на бумаге», — подчеркнул Владимир Шин.

По его словам, руководителям не только крупных, но также средних и мелких предприятий необходимо понимать важность корпоративных программ здоровьесбережения работников. Такой подход предполагает вовлеченность как власти, так и бизнеса, экспертного сообщества, общественности, поэтому необходима площадка для их эффективного взаимодействия. Такой площадкой как раз и может стать межведомственная рабочая группа, подытожил Владимир Шин.

Региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) в Ростовской области Татьяна Таютина уверена, что на Дону корпоративное здоровье — это очень значимое направление. «Компании внедряют профилактические программы, формируя культуру заботы о здоровье и устойчивости бизнеса. Это не просто социальная миссия, а вклад в социально-экономическое развитие региона, — отметила эксперт. — Важно помнить: здоровье нации — ключевой ресурс страны. Только сочетание современных медицинских решений с популяризацией простых принципов ЗОЖ способно дать устойчивый результат. Пример тому “10 правил здоровой жизни”, разработанные АМСМР, и которые уже сегодня можно интегрировать в корпоративные практики».

Для дальнейшего продвижения такого подхода необходимо объединение усилий, подчеркнула Татьяна Таютина. В Ассоциации считают, что создание в Ростовской области межведомственной рабочей группы по корпоративному здоровью позволит объединить экспертизу бизнеса, медицины, власти и образования, а, главное, масштабировать эффективные практики для решения вопросов, связанных с различными факторам риска, которым подвержены работники предприятий, включающим избыточное потребление алкоголя, недостаток физической активности, курение, несбалансированное питание. «У региона есть все предпосылки стать модельной площадкой таких изменений. АМСМР готова продолжить вносить профессиональный вклад в формирование эффективной региональной политики в сфере здоровьесбережения и быть активным участникам межведомственной рабочей группы», — резюмировала эксперт.

Участники встречи пришли к выводу, что межведомственная рабочая группа может собираться на базе регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

Владимир Андреев