Замглавы ЦРУ назвал Китай «экзистенциальной угрозой» для США

Главным приоритетом для ЦРУ является Китай и, в частности, помощь американским компаниям в сохранении «решающего технологического преимущества», заявил замдиректора ЦРУ Майкл Эллис. Он считает, что КНР представляет угрозу для США.

Господин Эллис отметил, что и Россия «по-прежнему будет проблемой и приоритетом» для сбора разведывательной информации, наряду с такими странами, как Иран и Северная Корея. При этом «Китай представляет собой экзистенциальную угрозу безопасности Америки, с которой мы никогда раньше не сталкивались», сказал замглавы ЦРУ в интервью Axios.

По словам Майкла Эллиса, США нужно добиться преимущества в области искусственного интеллекта, микросхем, биотехнологий и аккумуляторных технологий. ЦРУ также планирует уделять «гораздо больше внимания» наркокартелям, усилив отдел по борьбе с наркотиками, который до сих пор «был своего рода внутренним захолустьем», отметил замдиректора ведомства.

На прошлой неделе глава Северного командования ВС США Грегори Гийо заявил, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран сотрудничают, чтобы бросить вызов США. По его мнению, напряженность вокруг Тайваня также несет «постоянную угрозу эскалации в военный конфликт между Китаем и США».

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