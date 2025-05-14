Генерал ВВС США: КНР, РФ, КНДР и Иран сотрудничают, чтобы бросить вызов Штатам

Руководитель Северного командования ВС США Грегори Гийо заявил, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран сотрудничают, чтобы бросить вызов США. Об этом он сообщил на слушаниях по вопросам оборонной политики.

«Хотя их сотрудничество не приближается к уровню полной интеграции, продемонстрированному Соединенными Штатами и Канадой, передача ими оружия, военных технологий и доступ к базам вызывают серьезную обеспокоенность»,— заявил господин Гийо.

По его словам, конфликт на Украине может привести к эскалации, которая чревата прямым военным столкновением России с США. Кроме того, глава Северного командования ВС США предупредил, что ситуация на Ближнем Востоке рискует перерасти в прямой конфликт с Ираном.

Напряженность вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, по утверждению господина Гийо, также несет «постоянную угрозу эскалации в военный конфликт между Китаем и США». При этом, по его оценке, ситуация на Корейском полуострове грозит «возобновлением конфликта».