Главные новости за 21 мая. Сочи

Ленинский районный суд Екатеринбурга распорядился приостановить работу ресторана сочинской сети «Мидийное место» на 30 суток, начиная с 9 мая 2025 года. Причиной стало обращение Роспотребнадзора, зафиксировавшего факты отравления гостей и нарушения санитарных норм.

Сотрудники таможенного поста аэропорт Сочи изъяли у пассажира, вылетавшего в Стамбул, незадекларированные 186 тыс. руб., которые он пытался вывезти вместе с 9,9 тыс. долларами США.

Авиакомпания «Победа» с 23 мая начнет выполнять регулярные рейсы из Нижнекамска в Сочи. На первоначальном этапе полеты будут осуществляться четыре раза в неделю, а с 1 июня рейсы станут ежедневными.

Рынок элитной жилой недвижимости в Сочи продолжает демонстрировать опережающую динамику и сохраняет позиции одного из самых дорогих в мире. Основанным на рейтингах The Wealth Report 2024 от Knight Frank, курорт занял девятую строчку в глобальном индексе роста цен PIRI 100, показав годовое удорожание в сегменте делюкс на 10,4%.

В Сочи 51 пляж в 2025 году удостоен знака качества «Синий флаг» Минэкономразвития, что на девять объектов больше по сравнению с предыдущим сезоном.

В Сочи в ночь на 21 мая на дублере Курортного проспекта, в районе выезда на Мамайку между седьмым и восьмым тоннелями, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Mitsubishi. Водитель машины, мужчина 1979 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в ограждение и перевернулся.