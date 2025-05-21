Сочинские таможенники пресекли попытку вывоза 186 тысяч рублей в Турцию

Сотрудники таможенного поста аэропорт Сочи изъяли у пассажира, вылетавшего в Стамбул, незадекларированные 186 тыс. руб., которые он пытался вывезти вместе с 9,9 тыс. долларами США. Об этом сообщает Южное таможенное управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ситуация возникла во время проверки рейса Сочи — Стамбул. Пассажир выбрал зеленый коридор и не заполнил пассажирскую таможенную декларацию, что подразумевало отсутствие товаров для декларирования.

В ходе устного опроса он сообщил о наличии наличных средств. При осмотре его личных вещей в портмоне были найдены 9,9 тыс. долларов США и 195 тыс. руб.

Согласно действующим правилам, без письменного декларирования разрешен вывоз наличных средств в эквиваленте до 10 тыс. долларов США. Валюта в пределах этой нормы была возвращена пассажиру, а 186,9 тыс. руб. были изъяты.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование наличных денежных средств).

С начала 2025 года таможенный пост Аэропорт Сочи открыл 176 дел об административных правонарушениях, из которых 40 касаются незаконного перемещения наличных через границу. Общая сумма нелегально перемещаемой валюты превысила 6 млн руб. в эквиваленте.

Наиболее часто попытки вывоза валюты (доллары, евро, рубли) фиксировались в направлении Турции, Израиля, ОАЭ и Грузии. С марта 2022 года действует запрет на вывоз из России иностранных наличных свыше эквивалента 10 тыс. долларов США.

Мария Удовик