«Победа» в мае запустит рейсы из Нижнекамска в Сочи

Авиакомпания «Победа» с 23 мая начнет выполнять регулярные рейсы из Нижнекамска в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Бегишево. На первоначальном этапе полеты будут осуществляться четыре раза в неделю, а с 1 июня рейсы станут ежедневными. Перевозки планируется выполнять на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Сейчас воздушное сообщение между Нижнекамском и Сочи поддерживают также авиакомпании «Икар» и «Северный ветер», выполняющие рейсы дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

По информации администрации воздушной гавани Сочи, в весенне-летнем расписании текущего года предусмотрено 85 направлений, из которых 57 — внутренние, а 28 — международные. Обслуживание маршрутов обеспечат более 30 авиаперевозчиков, включая 11 иностранных компаний.

Вячеслав Рыжков