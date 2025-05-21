Между туннелями на Дублере курортного проспекта в Сочи произошло ДТП

В Сочи в ночь на 21 мая на дублере Курортного проспекта, в районе выезда на Мамайку между седьмым и восьмым тоннелями, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Mitsubishi. Водитель машины, мужчина 1979 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в ограждение и перевернулся, сообшает МКУ «Служба спасения города Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МКУ «Служба спасения города Сочи» Фото: МКУ «Служба спасения города Сочи»

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники дежурной смены поисково-спасательного отряда МКУ. С применением гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели вскрыли двери автомобиля, совместно с пожарными извлекли пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчина был госпитализирован в Городскую больницу №4 с травмами различной степени тяжести. Причины аварии устанавливаются.

Вячеслав Рыжков