«Квадрат» элитного жилья в Сочи может подорожать до 4 млн рублей

Рынок элитной жилой недвижимости в Сочи продолжает демонстрировать опережающую динамику и сохраняет позиции одного из самых дорогих в мире. Согласно данным NF Group, основанным на рейтингах The Wealth Report 2024 от Knight Frank, курорт занял девятую строчку в глобальном индексе роста цен PIRI 100, показав годовое удорожание в сегменте делюкс на 10,4%, пишет РБК Краснодар.

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По итогам первого квартала 2025 года средняя стоимость квадратного метра в делюксе превысила 2,9 млн руб., а в премиальном сегменте — 1,8 млн руб., что соответствует росту на 16% в обоих классах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как уточнила партнер и региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова, общая рыночная динамика сглаживалась за счет увеличения доли премиального жилья, достигшей 84% (+20 п.п. за год).

Объем предложения на первичном рынке элитного жилья в Сочи в конце марта достиг 680 лотов — максимального значения за последние десять лет, что вдвое превышает уровень 2024 года. Объем сделок в январе–марте увеличился на 20% и превысил 40 контрактов. На фоне ограниченности площадок под застройку и роста спроса девелоперы усиливают акцент на уникальность продукта, качество сервиса и рекреационную инфраструктуру.

По оценке генерального директора Parade Development Дарьи Комиссаровой, средняя цена элитной недвижимости в Сочи может достичь 3,5–4 млн руб. за квадратный метр. Среди устойчивых тенденций — укрупнение лотов, акцент на наследуемость активов: до 70% покупателей рассматривают жилье как инвестицию в будущее поколение.

Вячеслав Рыжков