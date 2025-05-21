В Екатеринбурге закрыли ресторан сочинской сети после отравления посетителя

Ленинский районный суд Екатеринбурга распорядился приостановить работу ресторана сочинской сети «Мидийное место» на 30 суток, начиная с 9 мая 2025 года. Причиной стало обращение Роспотребнадзора, зафиксировавшего факты отравления гостей и нарушения санитарных норм.

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Представитель надзорного органа Всеволод Житенкин пояснил, что в одной из партий устриц обнаружена кишечная палочка, а у двух работников заведения выявлен стафилококк. Адвокат ресторана Георгий Краснов настаивал на замене временного закрытия денежным взысканием, однако суд счел такую меру недостаточной.

Руководство заведения признало проблему, связав ее с поставкой некачественных продуктов, и заявило о смене поставщика. В компании также отметили, что все замечания по санитарной обработке, маркировке и документации уже устранены, а пострадавшие получили компенсации.

«Мидийное место» начало работу в Екатеринбурге 23 апреля в тестовом режиме, но уже в начале мая клиенты пожаловались на ухудшение здоровья. Сеть, основанная ресторатором Алексеем Аюповым в Сочи в 2020 году, насчитывает 62 заведения по всей России. Повторная проверка ресторана запланирована до 7 июня.

Мария Удовик