В Сочи 51 пляж получил знак качества Минэкономразвития «Синий флаг»

В Сочи 51 пляж в 2025 году удостоен знака качества «Синий флаг» Минэкономразвития, что на девять объектов больше по сравнению с предыдущим сезоном. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В общей сложности федеральную классификацию прошли 67 территорий: остальные получили зеленые и желтые флаги в зависимости от уровня соответствия национальным стандартам. Как отметил господин Прошунин, высокая оценка отражает результаты работы по подготовке к сезону — от состояния морской воды и дна до уровня благоустройства и организации безопасности.

Всего летом в Сочи будут работать 180 пляжей. Официальное открытие купального сезона намечено на 1 июня. К этому сроку завершится переаттестация персонала и благоустройство территорий. На неорганизованных участках побережья уже обновлено свыше 200 аншлагов, предупреждающих о запрете купания, также планируется запустить регулярный мониторинг.

Вячеслав Рыжков