Главные новости за 20 мая. Белгород, Курск, Орел

Кассационный суд подтвердил взыскание €1 млн в пользу орловской «Фригогласс Евразии».

Украинский беспилотник ранил двух жительниц Белгородского района.

Белгородские власти выявили новые нарушения при строительстве линий обороны.

Курский райсуд отказал УФНС во взыскании 1,1 млрд с экс-гендиректора «Исток+».

Основателя холдинга «Русагро» с активами в Черноземье заподозрили в даче взятки.

Белгородский «Еврострой» потребовал 1,7 млрд с пермского застройщика.

Один человек погиб и семь ранены при ударах по Белгородской области за сутки.