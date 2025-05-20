Главные новости за 20 мая. Белгород, Курск, Орел
Кассационный суд подтвердил взыскание €1 млн в пользу орловской «Фригогласс Евразии».
Украинский беспилотник ранил двух жительниц Белгородского района.
Белгородские власти выявили новые нарушения при строительстве линий обороны.
Курский райсуд отказал УФНС во взыскании 1,1 млрд с экс-гендиректора «Исток+».
Основателя холдинга «Русагро» с активами в Черноземье заподозрили в даче взятки.
Белгородский «Еврострой» потребовал 1,7 млрд с пермского застройщика.
Один человек погиб и семь ранены при ударах по Белгородской области за сутки.