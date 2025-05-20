Курский райсуд отказал УФНС во взыскании 1,1 млрд с экс-гендиректора «Исток+»

Курский районный суд ввиду пропуска срока исковой давности отказал УФНС региона в удовлетворении требований к бывшему генеральному директору ликвидированного ООО «Исток+» Ларисе Косенко. Они заключались в обязании ответчика уплатить 1,1 млрд руб. налогов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае 2023 года Промышленный райсуд Курска признал Ларису Косенко виновной в уклонении от уплаты налогов на 553,1 млн руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет колонии). Ей назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Гражданский иск прокурора об уплате 478,6 млн руб. в доход государства был оставлен без рассмотрения. В октябре 2023-го Курский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу осужденной и апелляционное представление прокурора, после чего смягчил назначенный штраф до 150 тыс. руб.

В августе 2021 года арбитражный суд Курской области принял к рассмотрению иск Экспобанка о банкротстве ООО «Исток+». Правопредшественник истца — Курскпромбанк — выдал ответчику кредит на 443,3 млн руб. Банк направил требование о досрочном возврате основного долга, погашении просроченной задолженности по нему и оплате процентов за пользование кредитом. Однако компания оставила его без ответа. В январе 2022-го арбитражный суд региона ввел в «Истоке» процедуру наблюдения, а в августе 2022-го признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство, которое завершилось ноябре 2023 года.

Подробнее о банкротстве компании — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь, Алина Морозова