Лавров встретится с Пашиняном во время визита в Ереван 20-21 мая

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе визита в 20-21 мая. Об этом в понедельник сообщил Департамент информации и печати МИД РФ. Запланированы также переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

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«В Москве рассчитывают, что визит будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией, приведет к росту взаимопонимания и нахождению взаимоприемлемых развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон»,— отмечается в официальном сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ сообщили, что главы МИДов намерены обменяться мнениями «по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации».

В ходе визита российский министр выступит в Российско-Армянском университете, а также встретится с соотечественниками в Русском доме.

На встрече с Араратом Мирзояном в Москве в январе Сергей Лавров заявил, что 2024 год был непростым для отношений между странами, но российская сторона заинтересована в укреплении сотрудничества. В марте господин Мирзоян указал, что Ереван продолжает партнерские отношения с Москвой, но заинтересован в сотрудничестве и с другими странами. В частности, армянский парламент во втором чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Армянская газета «Грапарак» писала, что «на фоне последних геополитических изменений» Никол Пашинян поручил ведомствам восстановить связи с Россией и «активно участвовать в совместных мероприятиях».

Анастасия Домбицкая