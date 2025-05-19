Экономия должна быть экономной

Власти намерены упростить и ускорить создание государственных информационных систем (ГИС) на единой цифровой платформе «Гостех». Она призвана предотвратить дублирование госрасходов на «цифру» — сейчас и регионы, и ведомства зачастую многократно заказывают разработчикам однотипные системы или их блоки. Первый сервис появился на «Гостехе» в 2022 году, но пока на нем функционируют только 27 ГИС. Пока «тотального "Гостеха"» не случилось из-за сопротивления ведомств и роста расходов, и теперь правительство делает «новый подход к снаряду» — он оформлен разработанными Минцифры поправками к закону об информации и связи, которые де-факто закрепляют центральное положение «Гостеха» в госIT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Цифровому» вице-премьеру Дмитрию Григоренко предстоит перезапустить «Гостех» как платформенный конструктор для всех государственных информсистем

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ «Цифровому» вице-премьеру Дмитрию Григоренко предстоит перезапустить «Гостех» как платформенный конструктор для всех государственных информсистем

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Минцифры подготовило проект поправок к ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — они закрепляют положение «Гостеха» как единой платформы для создания ГИС и иных информсистем госорганов, местных властей и подведомственных организаций. Как поясняют в ведомстве, сейчас функционирование «Гостеха» регулируют указ президента №231 от 31 марта 2023 года и положение о платформе, утвержденное постановлением правительства №2338 от 16 декабря 2022 года, поправки же упростят создание и развитие ГИС на «Гостехе» и ускорят принятие решений о ее применении.

Единая цифровая платформа «Гостех» нужна для предотвращения дублирования в госзаказе ГИС и их блоков со схожим функционалом. Первый сервис на платформе был запущен в 2022 году — им стало «Федеральное имущество онлайн». В Белом доме ждали, что с развитием платформы на нее перейдут все ГИС (см. “Ъ” от 11 мая 2023 года), но пока «тотального "Гостеха"» не случилось из-за сопротивления отдельных ведомств и из-за того, что оценки затрат на инфраструктуру и безопасность переросли ожидаемую правительством экономию (см. “Ъ” от 18 сентября 2023 года). Как сообщили “Ъ” в Минцифры, сейчас на платформе введены в эксплуатацию и функционируют 27 ГИС. «Эти системы обеспечивают предоставление государственных и муниципальных услуг, контрольно-надзорную деятельность различных ведомств, в том числе Росгвардии, Минспорта, Минобрнауки, Росимущества и других»,— отметили там (всего, напомним, в РФ действует более 4 тыс. ГИС, включая и ГИС по их учету).

Законопроект о центральном положении «Гостеха» в госIT появился после того, как в 2024 году куратором «цифры» был назначен вице-премьер и глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко. Как говорится в пояснительной записке, поправки нужны для достижения наццели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы». Ведомства смогут передать функции по обеспечению работоспособности систем профильной организации — ФКУ «Гостех» (оператор платформы). Кроме того, законопроект закрепляет понятие облачных услуг, что расширит применение этой технологии на автоматизацию повседневной деятельности ведомств.

Решать проблему «неравенства» ведомственной информатизации правительство начало в 2024 году. Так, Минцифры опубликовало проект постановления Белого дома об изменениях в работе «Гостеха» — появлении на платформе единого заказчика для IT-систем государства (см. “Ъ” от 17 декабря 2024 года), в том числе для реализации нацпроекта «Экономика данных» (см. “Ъ” от 6 декабря 2024 года). Документ предусматривает проверку необходимости заказов на ГИС с целью исключения их дублирования и передачу единому заказчику контроля ее разработки. Технический (Минцифры; контролирует исполнение) и функциональный (госорганы, внебюджетные фонды; определяют требования к функционалу ГИС) заказчики будут вместе следить за разработками в «Гостехе».

«Задача "Гостеха" — упростить создание ГИС готовыми стандартизированными инструментами в надежной единой технической инфраструктуре разработки. Это поможет не только ускорить работу и сократить издержки, но и обеспечит совместимость систем. Помимо ГИС, "Гостех" также будет предоставлять готовые решения для ведомств, например системы документооборота и аналитические дашборды»,— пояснили “Ъ” в секретариате Дмитрия Григоренко. «Готовые решения и сервисы, собранные на "Гостехе", могут быть использованы как конструктор, чтобы разработчикам не приходилось проектировать необходимые решения с нуля. Для удобства и эффективности сейчас ведется работа по совершенствованию "Гостеха" — собирается обратная связь как со стороны заказчиков-госорганов, так и со стороны разработчиков ИТ-решений»,— говорят там.

Одним из первых практических приложений платформенного формата работы в «Гостехе» станет создание и развитие на ней Росстатом ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП), которая должна стать технологическим движком для трансформации госстатистики и заменить ЕМИСС (действующая Единая межведомственная информационно-статистическая система, страдающая от разнобоя ведомственных данных), при этом в работу по погружению в ГИС ЦАП административных данных, пока не соответствующих методологическим требованиям статистиков, также включился цифровой блок Белого дома под контролем господина Григоренко. Создание платформы предполагает переход всех субъектов официального статучета и ФОИВ на единую технологию приема отчетов в электронной форме в машиночитаемом формате. Создание единой методологии обработки данных и управления запросами (этому посвящены еще два свежих проекта — Минэкономики в части межведомственной работы и самого Росстата в части методологии) поможет решить проблему разрозненности информации у различных источников. Ожидается, что унификация обеспечит точность и непротиворечивость показателей. В Росстате обещают однократный сбор данных у бизнеса и их максимальное «переиспользование» государством (см. “Ъ” от 23 апреля).

Венера Петрова