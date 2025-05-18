Новый ядерный двигатель NASA сократит время полета до Марса в шесть раз

Американская компания SpaceNukes и Университет Мичигана вместе с NASA разработают систему ядерной электроракетной тяги (NEP), которая позволит добраться до Марса за 45 дней вместо необходимых сегодня 7 месяцев.

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Фото: Phil Sandlin / AP Офис NASA

Фото: Phil Sandlin / AP

NEP преобразует энергию ядерного реактора в электричество для ионных или плазменных двигателей, что может дать 25-кратное преимущество по топливной эффективности и оставляет больше пространства для маневренности. SpaceNukes собирается интегрировать NEP с двигателем VASIMR, рассчитанным на скорость до 197 950 км/ч.

Ранее NASA обнаружило возможные следы древней жизни на Марсе и объяснило красный цвет планеты, а также собирается отправить на Марс вертолет размером с внедорожник для поиска воды и жизни. Также астрономы повысили вероятность столкновения Земли с астероидом в 2032 году. В NASA заявили, что не смогут защитить Землю в случае столкновения.

Евгений Федуненко