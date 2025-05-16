США начнут переговоры о сокращении войск в Европе в конце года

США планируют начать переговоры о сокращении своих войск в Европе до конца 2025 года, заявил постпред страны при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, союзники США готовы к обсуждению.

«США более 30 лет хотели этого (сократить войска в Европе.— "Ъ"), президент Трамп только что сказал: хватит, это произойдет, и это произойдет сейчас, это будет срочно... Нам просто нужно проработать дальнейшие шаги»,— сказал господин Уитакер (цитата по Reuters).

В конце апреля советник президента США Дональда Трампа Майк Уолц (в отставке с 1 мая) заявил, что Соединенные Штаты больше не могут позволить активную поддержку обороноспособности стран Европы. Господин Уолц напомнил, что госдолг США составляет $33 трлн, и поддержал призыв Дональда Трампа к странам альянса об увеличении трат на безопасность до 5% от ВВП. В начале мая генсек НАТО Марк Рютте предложил план такого увеличения.

Екатерина Отрашкевич