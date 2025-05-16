Украина начнет работу над списками пленных на обмен с РФ 16 мая

Украинская сторона уже в пятницу приступит к обработке списков военнопленных в рамках российско-украинского обмена в формате «1000 на 1000». Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, который участвовал в переговорах России и Украины в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Скибицкий

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Вадим Скибицкий

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Российская сторона согласилась совершить обмен одной тысячи человек,— сказал он журналистам.— В ближайшее время, начиная уже с сегодняшнего дня, мы обработаем списки тех лиц, которые вернутся на родину» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в пятницу помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал обмен пленными с Украиной в формате «1000 на 1000». Он также сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты». Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.

Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск и длились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая