МИД Украины: Киев проинформировал Вашингтон об итогах переговоров в Стамбуле

Украинская сторона проинформировала США о результатах переговоров между Россией и Украиной, которые состоялись в Стамбуле в пятницу 16 мая. Об этом сообщил официальный представитель украинского МИДа Георгий Тихий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Насколько я понимаю, украинская сторона уже проинформировала американскую сторону об итогах переговоров»,— сказал он на брифинге.

В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты». Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.

Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск и длились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая