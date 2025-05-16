МИД Украины призывает Китай и Бразилию убедить Россию пойти на прекращение огня

Украинская сторона призывает Китай и Бразилию использовать свой голос, чтобы убедить Россию пойти на прекращение огня на Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Украины Георгия Тихого. Российская сторона ранее заявила, что в Стамбуле стороны договорились подготовить и представить друг другу детальные предложения по установлению режима прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«И Китай, и Бразилия регулярно поддерживали идею прекращения огня. Сейчас мы бы хотели увидеть их поддержку, услышать их голос в их диалоге с Россией, потому что у них есть влияние на Россию, для того, чтобы убедить (в необходимости.— "Ъ") полного и продолжительного прекращения огня»,— сказал Георгий Тихий журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты». Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.

Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск и длились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая