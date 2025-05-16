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МИД Украины призывает Китай и Бразилию убедить Россию пойти на прекращение огня

Украинская сторона призывает Китай и Бразилию использовать свой голос, чтобы убедить Россию пойти на прекращение огня на Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Украины Георгия Тихого. Российская сторона ранее заявила, что в Стамбуле стороны договорились подготовить и представить друг другу детальные предложения по установлению режима прекращения огня.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«И Китай, и Бразилия регулярно поддерживали идею прекращения огня. Сейчас мы бы хотели увидеть их поддержку, услышать их голос в их диалоге с Россией, потому что у них есть влияние на Россию, для того, чтобы убедить (в необходимости.— "Ъ") полного и продолжительного прекращения огня»,— сказал Георгий Тихий журналистам (цитата по «РИА Новости»).

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В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты». Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.

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Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск и длились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Переговоры в Стамбуле

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Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация

Российская делегация

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начало встречи российской и украинской делегаций

Начало встречи российской и украинской делегаций

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фото: Murad Sezer / Reuters

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Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начало встречи российской и украинской делегаций

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фото: Murad Sezer / Reuters

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