Главные новости за 16 мая. Кавказ

Пятигорский городской суд вынес обвинительный приговор экс-прокурору из Северной Осетии Григорию Авакяну. Бывший сотрудник прокуратуры признан виновным в изнасиловании коллеги и приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В Ставропольском крае за первый квартал 2025 года онкологические заболевания впервые выявлены у 1,9 тыс. человек, что на 20% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

Конкурсный управляющий ООО «Квест» Геннадий Иванов обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о привлечении контролирующего лица строительной компании к субсидиарной ответственности.

Конкурсный управляющий АО «Элеватор» Олег Луговенко объявил о проведении электронных торгов по продаже имущества предприятия с начальной ценой 226 млн руб.

В отношении бывшего начальника управления сельского хозяйства администрации одного из округов Нефтекумского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве с субсидиями, совершенное группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

С начала года филиал «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» подал 235 исковых заявлений о взыскании 161,1 млн руб. задолженности за потребленную электроэнергию в республике.

Арбитражный управляющий АО «Теплосеть» города Невинномысска Олег Замлинский сообщил о проведении торгов по продаже имущества компании. Начальная цена двух лотов составляет 26,5 млн руб.