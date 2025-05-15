Экс-прокурора из Северной Осетии приговорили к 4,5 годам за изнасилование

Пятигорский городской суд вынес обвинительный приговор экс-прокурору из Северной Осетии Григорию Авакяну. Бывший сотрудник прокуратуры признан виновным в изнасиловании коллеги и приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Гражданин Авакян Григорий Геннадьевич приговором Пятигорского городского суда Ставропольского края 15 мая 2025 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (изнасилование), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— сообщил собеседник агентства.

По информации, опубликованной в Telegram-каналах в июле 2024 года, Григорий Авакян после завершения рабочего дня вызвал в свой кабинет заместителя руководителя отдела процессуального контроля, подсыпал ей некое вещество в напиток и совершил насильственные действия сексуального характера.

Суд также постановил взыскать с осужденного 1 млн руб. в пользу потерпевшей.

Тат Гаспарян