На Ставрополье на 20% сократилось число выявленных онкозаболеваний

В Ставропольском крае за первый квартал 2025 года онкологические заболевания впервые выявлены у 1,9 тыс. человек, что на 20% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на минздрав региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За весь 2024 год на Ставрополье диагностировано 10,1 тыс. новых случаев онкопатологий. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 9,9 тыс. случаев.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение числа пациентов с впервые установленным диагнозом связано с внедрением ранней диагностики и новых методов лечения, что положительно влияет на выживаемость.

В регионе активно развиваются стационарзамещающие технологии. Создана сеть центров амбулаторной помощи с отделениями дневного стационара для противоопухолевой терапии.

На конец 2024 года под наблюдением из-за злокачественных новообразований в крае находилось 71,4 тыс. человек, тогда как годом ранее этот показатель был 68 тыс. человек.

Показатель смертности населения Ставрополья от онкологических новообразований в 2024 году составил 141,8 случаев на 100 тыс. жителей, что на 27% ниже среднероссийского показателя (194,3 случая).

Николай Аксенов