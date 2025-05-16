Застройщика в Ставрополе привлекают к «субсидиарке» на 18 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Квест» Геннадий Иванов обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о привлечении контролирующего лица строительной компании к субсидиарной ответственности. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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Согласно поданному заявлению, к ответственности привлекается Станислав Морозовский. Размер требований составляет 18 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Квест» зарегистрировано в 2007 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Станислав Морозовский. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Выручка компании за 2020 год составляет 22,3 млн руб., прибыль — 1,5 млн руб. Более свежие финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Заявление не рассмотрено судом, дата судебного заседания пока не назначена.

ООО «Квест» признано банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского края в мае 2023 года. С заявлением в суд о признании компании несостоятельной обратился индивидуальный предприниматель Муси Курмаев. Причиной обращения стала неисполненная задолженность компании в размере 9 млн руб. Общая сумма долга включает 3 млн руб. в качестве убытков, 6 млн руб. неустойки за период с июля 2019 по январь 2021 года, а также 17 тыс. руб. неустойки за октябрь 2022 года.

Тат Гаспарян