Нефтяной рынок обложили пошлинами

Мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет на 741 тыс. баррелей в сутки (б/с), прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). В сравнении с прежними ожиданиями показатель повышен на скромные 15 тыс. б/с. Причина — потребление нефти в первом квартале продемонстрировало более сильный, чем ожидалось, прирост. В остальную часть года рост спроса будет умеренным, считают аналитики. Впрочем, поддержать его отчасти может спад цен на нефть, спровоцированный тарифной политикой президента США. Этот тренд уже отразился на российских доходах от нефтеэкспорта: при росте поставок они снизились до минимума с июня 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tatan Syuflana / AP Фото: Tatan Syuflana / AP

В 2025 году спрос на нефть в мире может составить 103,9 млн б/с, следует из майского отчета МЭА. В апреле он оценивался в 103,54 млн б/с. В ОПЕК (в организацию входят в основном экспортеры нефти) традиционно прогнозируют более высокий спрос — на уровне 105 млн б/с.

В МЭА ожидают, что прирост спроса составит 741 тыс. б/с, что на 15 тыс. б/с больше, чем предполагалось в апреле.

Корректировка объясняется более серьезным, чем ожидалось, ростом потребления в первом квартале: он составил 1 млн б/с после 830 тыс. б/с в январе—марте 2024 года. Такой показатель может объясняться в том числе ростом деловой активности в Китае, произошедшим в ожидании торговых ограничений со стороны США. В МЭА ждут, что в оставшуюся часть года расширение потребления замедлится. Основной прирост спроса в этом году вновь обеспечат Китай, Индия, страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Немного поддержать расширение потребления может снижение нефтяных цен, вызванное тарифной политикой Дональда Трампа. Напомним, этот процесс начался в апреле на фоне новостей о разворачивании масштабных торговых ограничений со стороны США (см. “Ъ” от 16 апреля). Хотя цены и выросли на фоне новостей о 90-дневном «торговом перемирии» Вашингтона и Пекина (см. “Ъ” от 13 мая), нисходящий тренд, полагают в МЭА, сохранится. По оценкам аналитиков, одним из первых последствий снижения цен станет сокращение добычи сланцевой нефти в США. Из-за этого прогноз роста поставок из этой страны на 2025 год снижен заметно — на 110 тыс. б/с, до 440 тыс. б/с.

Еще одним следствием сокращения цен стало снижение доходов РФ от нефтеэкспорта.

В апреле они снизились на 7,7%, до минимальных с июня 2023 года $13,2 млрд, при этом объем поставок увеличился на 2,7%, до 7,6 млн б/с. Экспорт нефти вырос в апреле на 90 тыс. б/с (до 4,9 млн б/с), но принес $8,4 млрд доходов, что на 8,4% меньше, чем в марте. Поставки нефтепродуктов при этом увеличились на 60 тыс. б/с (до 2,7 млн б/с), а доходы от них снизились к марту на 6,8%, до $4,82 млрд. Отметим, рост российских поставок связан в том числе со снижением стоимости фрахта: отгрузки через порты в апреле восстановились до уровня декабря 2024 года, когда на нефтяной сектор РФ еще не действовали масштабные санкции США (подробнее см. “Ъ” от 11 января и 12 мая). В портах средняя стоимость нефти марки Urals в апреле составила $55,8 за баррель, в начале мая — $51.

Дополнительное снижение цен между тем может быть спровоцировано ростом поставок из Ирана. Если Тегеран и Вашингтон заключат ядерную сделку (см. “Ъ” от 7 мая), то часть экономических санкций со страны может быть снята — 15 мая господин Трамп сообщил, что стороны близки к заключению соглашения. Давление на цены на горизонте ближайших месяцев продолжит оказывать и увеличение добычи нефти странами соглашения ОПЕК+. Соответствующее решение страны, напомним, приняли в апреле. Пока же из отчета МЭА следует, что в мае участники ОПЕК+ превысили план по добыче нефти на 1,23 млн б/с.

Кристина Боровикова